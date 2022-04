Chuva continua e neve ainda é uma possibilidade

As temperaturas deverão, contudo, melhorar na quinta-feira.





Até que chegue o fim-de-semana o melhor é não guardar o guarda-chuva. Até quarta-feira, dia 27, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é de chuva com possibilidade de trovoada.

Especialmente nas regiões Norte e Centro, a chuva, além de poder ser acompanhada de trovoada, contará também com neblina ou nevoeiro matinal.

De acordo com a previsão, são esperados "períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Sul a partir da tarde". Os aguaceiros serão "mais frequentes nas regiões Norte e Centro onde poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada em especial durante a tarde".

Já nos pontos mais altos da Serra da Estrela, a queda de neve não está fora dos planos pelo menos até ao final da manhã.

Na quinta-feira o bom tempo volta a estar presente em todo o território nacional, mesmo que embora encoberto por algumas nuvens. As previsões apontam para "aguaceiros fracos e dispersos até meio da tarde", algum vento e a "subida da temperatura máxima, em especial nas regiões Norte e Centro".