Inglês de 79 anos que necessitava de assistência resgatado pela Marinha Portuguesa

Um homem inglês, de 79 anos, que se encontrava a bordo do navio de passageiros Wonder of the Seas, foi resgatado pela Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), disse esta quinta-feira o ramo das Forças Armadas. O navio estava a navegar a cerca de 423 milhas naúticas (783 quilómetros) a sul da Ilha de São Miguel, nos Açores.

O resgate começou às 12h17 de quarta-feira, tendo o passageiro sido avaliado pela aquipa médica de bordo que diagnosticou uma valvuloplastia com episódios de desmaio. Posteriormente, foi identificada a "necessidade urgente de resgate para assistência médica-hospitalar", informa a Marinha Portuguesa.

O paciente foi transportado, através da aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa, para o Aeroporto das Lajes, na Ilha Terceira, na qual aterrou às 23h50 (hora dos Açores), de quarta-feira, e depois para uma unidade hospitalar.