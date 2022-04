Explosão mata pelo menos 10 pessoas em Cabul

Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência de uma explosão na mesquita Khalifa Aga Gul Jan, em Cabul, capital do Afeganistão, disse esta sexta-feira Mohammad Nafi Takor, porta-voz do Ministério do Interior do regime talibã, segundo escreve a imprensa internacional. Outras 20 pessoas ficaram feridas.

As causas da explosão. que decorreu numa altura em que centenas de fiéis se reuniam para a última sexta-feira do mês sagrado para os mulçumanos, ainda não são conhecidas.

Sublinhe-se que o grupo Estado Islâmico reivindicou a responsavilidade pelas duas explosões que ocorreram na quinta-feira à noite, matando pelo menos nove pessoas em Mazar-i-Sharif, no norte do país, quando os trabalhadores regressavam às suas casas para quebrar o tradicional jejum do Ramadão.

Também há uma semana, uma explosão atingiu uma outra mesquita durante as orações em Kundyz, a norte do país, fazendo pelo menos 36 mortes, incluindo crianças.