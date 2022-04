Vinte cinco civis saíram da fábrica de Azovstal

25 civis abandonaram este sábado da fábrica de Azovstal, situada na cidade de Mariupol, Ucrânia. Destes. 19 são adultos e seis são crianças, todas com menos de 14 anos. segundo dizem as agências russas Tass e Ria Novosti.

Há cerca de mil civis refugiados em Azovstal, acompanhados por cerca de 2 mil soldados ucranianos que continuam a combater e a resistir às tropas russas locais.

A Rússia considerou a cidade de Mariupol como "libertada", enviando as suas tropas, que se encontravam em Mariupol, para a região de Donbass, no leste so país.