4 de maio 2022 às 10:50

Choque entre autocarro e camião-tanque na Ucrânia provoca 24 mortos

No autocarro estavam "34 passageiros e um condutor" que se dirigam para a Polónia, informa a mesma fonte, sem adiantar se estas pessoas estavam a fugir dos combates entre os exércitos ucraniano e russo, concentrados no leste do país.