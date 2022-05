Portugal vai já enviar blindados para a Ucrânia

O Nascer do SOL apurou que António Costa visita Kiev no final de maio. E que o Governo já deu o aval para o envio de 15 carros blindados M113A comprados a preço de saldo aos EUA, que estão estacionados em Santa Margarida e que o Pentágono já pedira que fossem enviados para a Ucrânia.





por Felícia Cabrita e José Miguel Pires

António Costa deverá visitar a Ucrânia perto do final deste mês, de acordo com dados recolhidos pelo Nascer do SOL em círculos próximos do primeiro-ministro.

O chefe do Governo português tinha revelado, na passada quarta-feira, que iria aceder ao convite do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para se deslocar a Kiev, mas, ou por razões de acerto de calendário, ou por questões de segurança, a data da viagem não foi ainda oficialmente anunciada – sendo que o Nascer do SOL confirmou que será dentro de três semanas.

Entretanto, soube o Nascer do SOL junto de fonte do Ministério da Defesa que o Governo português vai por fim enviar à Ucrânia, no âmbito do apoio ao seu esforço de guerra contra a invasão russa – e correspondendo também ao apelo que o Presidente Zelensky deixou quando discursou via web na Assembleia da República – um conjunto de 15 blindados de lagartas M113, de fabrico norte-americano, que se encontram ao serviço do Exército nacional há quase 30 anos e cuja cedência estava, nas últimas semanas, a ser pressionada pelas autoridades de Washington. Confirma-se assim a notícia que, nesse sentido, foi publicada no sábado passado por este jornal.

