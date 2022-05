Mãe de Elon Musk 'zanga-se' com o filho nas redes sociais

Elon Musk tem sido uma das celebridades mais faladas nos últimos tempos nas redes sociais devido à sua recente compra da rede social Twitter e ao seu humor que divide opiniões.

"Se eu morrer em circunstâncias misteriosas, foi bom conhecer-vos", escreveu o CEO da Space X, fazendo referência uma conversa que teve com um político russo. E devido à sua 'brincadeira', Maye Musk, a sua mãe, comentou o tweet: "Não tem piada".

Ainda em tom de piada, o dono do Twitter respondeu, dizendo: "Desculpa! Vou fazer o meu melhor para continuar vivo."

Recorde-se que depois de o ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, pedir, através do Twitter, ao CEO da Space X, Elon Musk, para este disponibilizar a Starlink, um serviço de internet altamente rápido com o objetivo de oferecer uma rede a todos os locais do planeta Terra, o bilionário aceitou, revelando a resposta também através da rede social.