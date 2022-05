Quinquagenária detida por furtar peças religiosas em cemitérios

Numa busca domiciliária, a GNR apreendeu e recuperou “estátuas, adornos e diversos artigos furtados em cemitérios" no concelho de Amares, em Braga.





Uma mulher de 52 anos foi detida, no domingo, por furtar artigos religiosos no cemitério de Carrazedo, em Amares, no distrito de Braga.

Segundo informa a Guarda Nacional Republicana (GNR) num comunicado divulgado hoje, os militares receberam um alerta a indicar que a mulher “tinha sido retida por populares após um furto de artigos religiosos no cemitério”, tendo de seguida se deslocado para o local.

“No decorrer da ação foram encontrados alguns dos objetos das campas na posse da suspeita”, explica a GNR, acrescentando que, numa busca domiciliária, ainda apreenderam e recuperaram “estátuas, adornos e diversos artigos furtados em cemitérios daquele concelho”.

A detida foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Amares.