Ucrânia propõe troca de soldados em Azovstal

Na quarta-feira, a fábrica foi atacada intensamente pelo Exército russo com artilharia pesada, tanques e bombardeamentos.





A Ucrânia propôs à Rússia que os militares gravemente feridos na fábrica siderúrgica Azovstal, no porto de Mariupol, um dos últimos redutos de defesa na Ucrânia, sejam trocados por prisioneiros de guerra russos, disse a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk, numa publicação online.

“Não estamos à procura de uma solução ideal, mas de uma que funcione. Como primeiro passo, os russos receberam a seguinte proposta: retiramos os nossos combatentes gravemente feridos da Azovstal pelo corredor humanitário. Em troca, entregamos prisioneiros russos, de acordo com as regras padrão de troca de prisioneiros”, escreveu, revelando que as negociações ainda estão em aberto.

Durante esta quarta-feira, a fábrica foi atacada intensamente pelo Exército russo com artilharia pesada, tanques e bombardeamentos.