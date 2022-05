Homem sobrevive a luta com crocodilo e escapa apenas com ferimentos

Um homem, de 40 anos, foi atacado por um crocodilo numa cascata na região de Queensland, na Austrália, com o animal a agarrar-se ao seu braço. Porém, conseguiu fugir e sobreviver.

Após ter sido socorrido, o homem foi transportado do Parque Nacional de Lawn Hill para um hospital em Mount Isa, encontrando-se estável, apesar dos ferimentos nas mãos e numa das pernas.

O homem disse às equipas de salvamento que foi dar um mergulho quando fazia um passeio de motociclo, e que lutou contra o crocodilo antes de conseguir fugir, escreve a Australian Associated Press, citada pelo The Guardian.

Greig Allan, um membro de equipa de resgate, disse que a vítima estava com muitas dores e que as feridas, causadas pelo confronto com aquele animal selvagem, eram profundas. "O paciente disse-nos que o crocodilo teria entre dois e três metros de comprimento, por isso tem sorte em ter escapado com vida", apontou.