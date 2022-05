Idoso de 91 anos fica preso a uma estrutura para captação de água em Sever do Vouga

Uma equipa de resgate encontra-se no local.





Um homem de 91 anos ficou preso, esta sexta-feira de manhã, numa estrutura usada para captação de água, em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro. Os bombeiros estão a tentar resgatá-lo, indicou uma fonte da corporação local à agência Lusa.

O alerta para o incidente foi recebido pelas 11h50, tendo sido encaminhados para o local os Bombeiros de Sever do Vouga, com oito homens e três viaturas, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro.

Foi complicado encontrar o idoso por estar preso numa zona de “difícil progressão”, no entanto, pelas 14h, a operação de resgate ainda estava a decorrer.

"O senhor já foi localizado, mas os bombeiros não conseguem fazer o resgate. Vamos abrir um buraco com uma retroescavadora para chegar até à vítima", explicou o comandante dos Bombeiros de Sever do Vouga à mesma agência.

Apesar de se saber o local onde se encontra o homem, os elementos da equipa de resgate ainda não descobriram se este está consciente.

De acordo com o comandante, o idoso ter-se-á deslocado para aquele local para arranjar um tubo de água.