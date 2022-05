Rita Pereira: "Adoro ganhar em tudo: nos matraquilhos, nas audiências e nos Emmys!"

Não tem medo das palavras: adora ganhar, considera-se uma pessoa confiante e acha que os ‘40’ são os novos ‘30’. O caminho que percorreu até aqui é grande, mas quer acreditar que ainda tem muito para conquistar. Nos estúdios da Plural, com um sorriso na cara, Rita Pereira recorda alguns dos melhores momentos da sua vida.





Fez 40 anos [no passado dia 13 de maio]. A que lhe sabe este número? Pesa-lhe?

Não. Sinto-me orgulhosa por tudo aquilo que eu conquistei e sinto que faço parte de uma nova geração dos 40 anos. Eu lembro-me de ver a minha mãe quando tinha a idade que eu tenho agora e, para mim, ela era... ‘mãe’. Tinha a sua profissão, e tudo mais, mas era uma pessoa mais velha. E uma pessoa que imaginávamos vestida de fato e camisa. Hoje em dia, eu acho que sou a nova geração dos 40. E os nossos filhos irão olhar para os 40 anos de uma forma diferente, ainda com jovialidade. Acho que os 40 são os novos 30 [risos].

Estamos a evoluir?

Sim, a nível de pensar, a nível de postura, e até de guarda-roupa, sinceramente! Aos 40, a minha mãe e as amigas dela vestiam-se assim de uma maneira mais formal do que agora as ‘miúdas’ de 40 se vestem.

O caminho que ainda tem para percorrer é grande?

Sim. Sinto-me muito bem com a minha idade. Sinto-me muito jovem e sinto que ainda tenho muito para conquistar. Muitas coisas para fazer. Não acho que cheguei a meio da minha vida. Acho, sim, que agora estabilizei na minha vida pessoal, mas que ainda tenho muito para conquistar profissionalmente.

Já fez inúmeras personagens. Quando olha para trás, qual foi a que mais gostou de fazer?

Eu tenho a sorte de a TVI ter apostado em mim de uma forma especial, dando-me personagens que sempre foram desafiantes. A única personagem que eu acho que era mais ‘pãozinho sem sal’ acabou por ganhar um Emmy [risos]. Era a Mel, da novela Meu Amor.

Mas houve alguma que lhe marcou em particular?

Sim. A Estrelinha da Doce Fugitiva.

Porquê?

Porque não era suposto eu ter sido a protagonista. Eu fui ao casting e lembro-me de que ao longo destes 18 anos sempre fui estudar para fora entre cada novela. Ou seja, gravava uma novela e nos cinco meses que tinha de paragem ia sempre para fora. Uma rotina que parou desde que fui mãe. Mas fiz isso ao longo destes anos.

