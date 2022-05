Detido homem de 24 anos por suspeitas de tentativa de homicídio

Caso aconteceu em outubro do ano passado, em Rio Maior.





Um homem de 24 anos foi terça-feira detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, por ser suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, praticado com uma arma branca a 2 de outubro do ano passado em Rio Maior.

Num comunicado hoje divulgado a autoridade revelou que "na sequência de uma altercação ocorrida entre a vítima e o arguido, este veio a desferir sobre a vítima vários golpes, nomeadamente na zona do abdómen e nas costas, com uma arma branca, atingindo órgãos vitais e colocando-o em risco de vida".

Na sequência do ataque, o homem ausentou-se de território nacional.

Após tomar conhecimento dos factos, a Polícia Judiciária iniciou diligências "que conduziram à identificação do suspeito, tendo-se procedido à sua detenção fora de flagrante delito, já em território nacional, após emissão de Mandado de Detenção pela Autoridade Judiciária competente", explicam na mesma nota.

O homem vai agora ser presente às autoridades judiciais competetentes para aplicação das medidas de coação.