Pelo menos duas pessoas morreram após explosão em fábrica de biodiesel em Espanha

Nas imediações do local encontravam-se cerca de 250 crianças.





Uma explosão numa fábrica de biodiesel, em Calahorra, na comunidade autónoma de Rioja, em Espanha, provocou, ao início da tarde desta quinta-feira, dois mortos.

De acordo com o governo local, a explosão ocorreu pelas 12h55 locais, 11h55 de Lisboa, já tendo o espaço sido evacuado.

A mesma fonte adiantou ainda que nas imediações da estrutura estariam cerca de 250 crianças numa excursão. Todas elas foram retiradas do local em segurança.

As autoridades estáo a pedir a todoas as pessoas para não se aproximarem da fábrica, uma vez que há o risco de novas explosões. No local, econtram-se elementos da Polícia Local, da Guardia Civil, Bombeiros e da SERIS.