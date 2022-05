Brilhante Dias não quer 'doping'

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, alertou que Portugal tem de crescer, mas sem recorrer ao “doping” da dívida. Em vez dessa estratégia, Portugal terá de optar por uma alternativa que preveja sustentabilidade, bem como por uma mudança gradual para novos modelos de negócio.

Alertas feitos pelo líder parlamentar socialista perante o International Club of Portugal, quando questionado sobre a relevância do indicador nacional referente ao PIB (Produto Interno Bruto) per capita.

“Se tivermos uma economia que tem 50% de dívida pública em percentagem do PIB, cuja participação do investimento público na formação bruta de capital fixo é o dobro da portuguesa, e se a taxa de desemprego desse país for o dobro da nacional, então estão lá as condições de base no médio prazo no sentido de crescer mais do que Portugal”, referiu o socialista, frisando: “Não há nenhum Governo responsável que possa meter mais doping no crescimento português. O doping chama-se dívida. O que se espera do Governo português é que ponha o país a crescer de forma sustentável, sem doping”.

O líder da bancada socialista referiu também que o país tem de adotar novos modelos de negócio, até porque “os modelos de negócio do passado vão sendo consumidos porque os recursos que se consegue incorporar não são os mesmos”.