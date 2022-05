Fome: Não há milho no Egipto (ver Génesis 42:1.2)

É com a produção de alimentos que se impõe com urgência uma segunda Revolução Agrícola. As áreas de terras férteis e águas não poluídas do planeta Terra, que estão a diminuir rapidamente, devem ser controladas por um novo corpo global de uma ONU democraticamente eleita, livre da ganância do capitalismo corporativo.





por Roberto Cavaleiro

Com apenas dez semanas de fornecimento de milho nos celeiros controlados pelo Estado, cem milhões de egípcios enfrentam a possibilidade muito real de fome em massa este verão. O recurso tradicional de trigo barato das estepes férteis da Rússia e da Ucrânia foi efectivamente fechado pelas sanções impostas pelos EUA e seus aliados e pelo bloqueio russo aos portos do Mar Negro. Há pouco dinheiro nos cofres do estado para pagar os preços exigidos nos mercados ocidentais de commodities que são controlados por gigantes especuladores como Glencore, Trafigura, Goldman Sachs e fontes alternativas do leste são difíceis de encontrar. A China construiu uma enorme reserva de 650 milhões de toneladas de grãos e tem ampla oferta de arroz, mas teme a seca e a repetição da fome anteriormente sofrida pela sua enorme população. O mesmo se aplica à Índia, que até recentemente tinha excedentes para vender, mas, com uma economia agrícola pendurada por um fio climático, em breve será apenas um importador. Mais perto, a Arábia Saudita tem 3,3 milhões de toneladas armazenadas em silos no deserto, mas considera os alimentos uma arma política a ser usada (com os seus aliados ocidentais) para conquistar o domínio do Médio Oriente, incluindo a dura sujeição dos houthis no Iémen e nos actuais teatros de guerra na Somália e no Sudão do Sul.

Juntamente com o Líbano, a Tunísia e outros países das rebeliões da Primavera Árabe do início dos anos 2010, o governo militar do Egipto pode em breve enviar dissidentes famintos para as suas muitas prisões miseráveis ​se empréstimos paralisantes não forem obtidos do FMI ou dos bandidos financeiros que estão prontos para abocanhar empresas estatais a preços de liquidação. Alternativamente, pode recorrer à violação do muro de sanções importando cereais indirectamente através das várias portas traseiras da Rússia, com pagamentos clandestinos sendo feitos através da nova e amplamente impenetrável indústria de criptomoedas.

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) considera que a maioria dos seus países membros ainda é razoavelmente auto-suficiente no cultivo de alimentos essenciais dentro das suas fronteiras, mas as pressões acumuladas do século XXI de mudanças climáticas, pandemias, conflitos, inflação descontrolada e instabilidade financeira vai impor uma mudança drástica na produção agrícola global e na sua distribuição para uma população global que aumentou de três para oito bilhões em setenta anos e está prevista chegar a 9,7 bilhões em 2050.

A introdução na década de 1970 do transporte por contentor melhorou muito a logística de transporte para grandes distâncias, mas o sistema é frágil. Qualquer interrupção, por mais temporária que seja, causa a desestabilização de todo o sistema, como pode ser exemplificado pelo bloqueio do canal do Suez por seis dias em março de 2021 pelo gigantesco navio “Ever Given” causando prejuízos estimados em € 15 milhões diários mais danos imensuráveis ​​causados ​​por atrasos de trânsito aos vários milhares de navios de carga que navegam constantemente sob “bandeiras de conveniência” nos oceanos do mundo. Este sistema de distribuição pode ser expandido para atender às crescentes exigências de população do mundo, embora a questão de quais alimentos essenciais podem ser transportados e para onde precisa de um controlo humanitário mais rigoroso.

É com a produção de alimentos que se impõe com urgência uma segunda Revolução Agrícola. As áreas de terras férteis e águas não poluídas do planeta Terra, que estão a diminuir rapidamente, devem ser controladas por um novo corpo global de uma ONU democraticamente eleita, livre da ganância do capitalismo corporativo. Agrónomos - não conglomerados - podem então produzir a dieta nutritiva tão desesperadamente necessária para os 850 milhões de pessoas empobrecidas que actualmente tentam sobreviver com €2,00 por dia e cujo número é previsto duplicar ou até triplicar pela FAO na próxima década.

Uma utopia marxista inatingível que será bloqueada pelo um por cento elitista que controla a riqueza do mundo? Talvez ; mas a alternativa de permitir a manifestação de um colapso social contagioso através da fome e da pobreza (como previsto há apenas dez anos por economistas como Piketty e Stiglitz) é uma realidade sombria.

Tomemos, por exemplo, a Cargill Inc., que declara anualmente uma receita superior a US$ 115 bilhões, derivada principalmente das suas actividades nos mercados de commodities para alimentos e fertilizantes. Tal como acontece com os seus pares, as famílias Walton e Rothschild, é de propriedade privada com 88% das ações pertencentes a vinte e três herdeiros descendentes do seu fundador, cada um com uma fortuna pessoal avaliada entre quatro e oito bilhões de dólares. As suas actividades de negociação este ano já mostraram um aumento de lucro de cerca de 30% derivado em grande parte da venda a descoberto no mercado futuro de grãos e outros produtos de cereais. Como explicar essas maquinações para quem vai dormir com fome todas as noites para sonhar com ostras, caviar e champanhe saboreados nos super-iates da elite.

