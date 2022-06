Homem tenta roubar fios de alta tensão e acaba no hospital após explosão

Um homem ficou ferido com gravidade no domingo passado após um transformador elétrico ter explodido no momento em que estava a tentar roubar fios de cobre, em Bauru, no estado de São Paulo, Brasil.

Segundo escreve o G1, o homem sofreu um choque de cerca de 13 mil volts, estando internado numa Unidade de Cuidados Intensivos, em estado grave. Um outro homem encontrava-se no local e foi detido.

A estação de comboios daquela cidade ficou sem energia após o acidente e só foi resposta na segunda-feira, ao final do dia.

As imagens mostram o momento da explosão.