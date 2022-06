Pisão pode deixar Neymar fora de jogo com a Coreia do Sul

O internacional brasileiro foi pisado por um colega num treino da seleção, e fica em dúvida para o jogo particular com a Coreia do Sul.





Neymar Jr. poderá não estar presente no jogo particular que a seleção nacional do Brasil tem marcada com a Coreia do Sul de Paulo Bento, nesta quinta-feira.

O internacional brasileiro do PSG foi pisado por um colega, acabando por ficar estendido no relvado a pedir assistência médica. Rapidamente, recorreu às redes sociais para partilhar uma foto do resultado do 'pisão'.

Neymar Jr. fica assim em dúvida para o confronto particular, pois mesmo após várias tentativas de continuar o treino, acabou por ter mesmo de abandonar e seguir para os balneários.