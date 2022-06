Efemérides de 2 de Junho (2022)

1537 O Papa Paulo III (1468-1549, entronizado em 1534) reconheceu há 485 anos a humanidade dos nativos do Novo Mundo – atribuindo-se-lhe também a Inquisição portuguesa, o reconhecimento dos Jesuítas, a excomunhão de Henrique VIII e a incapacidade para travar o luteranismo, além dos esforços por promover um filho ilegítimo e os netos.

1870 Lançamento há 152 anos do cabo telegráfico entre Carcavelos e Porthcurno, na Cornualha, Reino Unido, pelo navio CS Hibernia.

1896 O inventor italiano Gugliemo Marconi (1874-1937) fez há 126 anos o registo da patente britânica de telegrafia sem fios (TSF).

1924 O Congresso dos EUA só há 98 anos reconheceu o direito de cidadania dos índios – povo local dizimado num autêntico genocídio durante o século XIX.

1953 Isabel II (n.1926) do Reino Unido foi coroada rainha do Reino Unido há 69 anos, após a morte do pai, Jorge VI (1895-1952), vindo a fazer a sua 1ª visita a Portugal em 57.

1975 Abriu há 47 anos a Assembleia Constituinte, a primeira eleita em Portugal por sufrágio livre, direto e universal, com maioria do PS e uma então surpreendente minoria comunista.

2014 O então Monarca espanhol Juan Carlos I (n.1938) anunciou há 8 anos a renúncia ao torno e abriu o processo de sucessão do filho Felipe VI, no período de menor apoio público (por causa de uma caçada ilegal a que foi com uma amante), apesar de garantir que a medida estava já pensada e marcada.

2015 O grupo Altice concluiu há 7 anos a compra da PT Portugal à Oi.

2016 O ex-líder do CDS-PP Paulo Portas despediu-se há 6 anos da Assembleia da República num último discurso enquanto deputado.

2019 O Papa Francisco pediu há 3 anos desculpas à comunidade cigana, pela discriminação que sofreu ao longo da História.

2022 Em Portugal o Dia da Criança, celebrado nesta data (ontem), é recente. E o Mundo celebra-o em datas distintas. Por exemplo a ONU, em 20 de Novembro, por ser essa a data da aprovação dos Direitos da Criança (e Humanos), em anos felizmente mais longínquos.