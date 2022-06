ONU aprova novo nome para Turquia

Esta alteração foi motivada pelo Governo Presidente turco, que, esta quinta-feira, com a assinatura do ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia enviou uma carta às Nações Unidas a solicitar formalmente que o país fosse modificado.





A Turquia passou a ser chamada de "Türkiye". Esta alteração foi motivada pelo Governo Presidente turco, que, esta quinta-feira, com a assinatura do ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, enviou uma carta às Nações Unidas a solicitar formalmente que o país fosse modificado.

Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, confirmou a receção da carta, informou a agência de notícias estatal Anadolu, explicando ainda que a mudança do nome entrou em vigor quando "a partir do momento" em que a carta foi recebida.

O Executivo de Recep Tayyip Erdogan tem insistido na alteração do nome internacionalmente reconhecido como "Turkey" (Turquia, em português) seja modificado para "Türkiye" (tur-kay-YAY), como é escrito e pronunciado em turco.

A necessidade de renomear o país é vista como parte de um esforço de Ancara para dissociar a sua designação do peru [turkey, em inglês] e de algumas outras conotações negativas.

O país autodominou-se "Türkiye" em 1923 após a sua declaração de independência.

Recentemente, em dezembro, Erdogan ordenou a utilização de "Türkiye" para representar a cultura e os valores turcos, exigindo o "Made in Türkiye" em vez de "Made in Turkey" em produtos exportados. Esta ordem também passou para os documentos oficiais dos ministérios turcos.

No início deste ano, o Governo turco divulgou um vídeo promocional para tentar relançar o seu nome em inglês. O vídeo mostra turistas de todo o mundo a dizer "Olá Türkiye" em destinos famosos.

De acordo com a direção de comunicação da Presidência da Turquia, a campanha serviu "para promover de forma mais eficaz o uso de 'Türkiye' como nome nacional e global do país em plataformas internacionais".