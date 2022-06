Michael B. Jordan e Lori Harvey acabaram a relação, diz imprensa internacional

Foi mais de um ano de namoro, mas chegou ao fim, segundo escreve a People. Michael B. Jordan e Lori Harvey terão terminado a sua relação.

O casal está "de coração partido", disse uma fonte à revista. "Eles ainda gostam um do outro, amam-se. O Michael amadureceu muito ao longo da relação e estava pronto para se comprometer a longo prazo. Ele baixou a guarda, abriu-se emocionalmente numa relação romântica pela primeira vez", acrescentou a fonte. "Tiveram ótimos momentos juntos e trouxeram o melhor um do outro."

A informação, contudo, não foi confirmada por fontes oficiais.

Ambos tinham celebrado o seu aniversário de um ano de namoro no mês de novembro, o ano passado. E em dezembro, Jordan confessou ao The Hollywood Reporter que "finalmente encontrou o que era o amor" com Harvey.