Efemérides de 7 de Junho (2022)

1494 Portugal (de D. João II) e Espanha (Reis Católicos) assinaram há 528 anos o Tratado de Tordesilhas, que dividiu entre si as terras "descobertas e por descobrir" por ambas as Coroas fora da Europa.

1862 Os EUA e o Reino Unido assinaram há 160 anos o tratado para a erradicação do comércio de escravos.

1888 Foi inaugurada há 134 anos (Governo de José Luciano de Castro, 1834-1914) a primeira Exposição Industrial Portuguesa, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

1892 O cidadão negro de Nova Orleães Homer Plessy foi preso há 130 anos, por se sentar num autocarro, levando o Supremo Tribunal dos EUA a impor decisão "separados mas iguais", conduzindo à existência de lugares sentados e separados para brancos (à frente) e negros (atrás), nos transportes públicos; e foi aqui que se inspirou a anedota do ‘somos todos azuis’, apesar de os ‘azuis claros’ terem lugar à frente e os ‘azuis escuros’ atrás.

1972 Estreou há 50 anos na Broadway (depois de surgir em Chicago) o musical Grease, cuja trama se passava em 59, nos primórdios do rock and roll – dando origem a um filme muito aclamado (1978, de Randal Kleiser, com J. Travolta).

1992 Teve lugar há 30 anos a primeira e única atuação de Frank Sinatra (1915-98) em Portugal, no antigo estádio das Antas, no Porto.

2010 Realizou-se há 12 anos o primeiro casamento homossexual em Portugal, na 7.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa entre Helena Paixão, então já com 40 anos, e Teresa Pires, de 33, numa cerimónia naturalmente muito mediática.

2012 O conselho de ministros de Moçambique ratificou há 10 anos o Acordo Ortográfico português.

2016 Nasceu há 6 anos um bebé com mãe em morte cerebral há 15 semanas, no Hospital de São José, facto inédito na medicina portuguesa.

2021 Auckland (Nova Zelândia) foi nomeada há 1 ano a cidade mais habitável do mundo (devido ao sucesso com o COVID) e Damasco (Síria) a pior pela The Economist Intelligence Unit.