Efacec ganha dois novos contratos no Chile

A Efacec ganhou dois contratos no Chile, para os grupos Abengoa e Cobra, para a execução de dois projetos de subestações, num total de 1,5 milhões de euros.

Em comunicado a empresa explicou que, para Abengoa, a Efacec é responsável pelo desenvolvimento de uma nova subestação de 110/23kV, na região de Colina, que integra um sistema de controlo e de redes de energia elétrica. “Trata-se de um projeto que visa fornecer energia a um novo centro de processamento de dados, ainda em construção, com uma potência máxima estimada de 40MW”, explica.

Já para a Cobra, a Efacec vai ser responsável de contribuir para a expansão e fortalecimento do sistema elétrico nacional do Chile. “Este segundo contrato tem por base a amplificação das subestações de Runge, Molina Pumahue, Gorbea, Victoria e Picarte, ficando a empresa portuguesa encarregue do sistema de controlo e de proteção”.

“Acreditamos que o sucesso dos trabalhos anteriores que realizamos para a Cobra e a Abengoa fizeram com que confiassem mais uma vez na Efacec. A Cobra valorizou a nossa tecnologia para o desenvolvimento destes projetos. Com a Abengoa a Efacec obteve uma valorização técnica notável em projetos anteriores que alavancou este novo trabalho, também devido aos bons resultados obtidos anteriormente entre as equipas de trabalho de ambas as empresas”, disse Patrício Pereda, responsável comercial da Automação da Efacec, no Chile.