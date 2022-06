Tribunal Constitucional é o maior

O Tribunal Constitucional, sempre que o deixem como ao resto da Justiça pôr-se logo ao lado dos infractores contra as vítimas, lá arranja maneira de ser mais formalista do que se em lugar de pessoas tivéssemos computadores, a fazer de juízes. Sem se importar para nada com a Justiça.





E com o facto de alguns criminosos verem mais dificultada a apresentação de provas contra eles.

Até se arroga o arrojo de se pronunciar e sentenciar sobre matérias de saúde, ignorando os pareceres de técnicos, coisa que o próprio Governo evita fazer.

De resto, a Constituição permitiu-lhe vetar um candidato. Por isso, o mais aconselhável é mesmo negociar, para não se enfrentarem as surpresas mais desagradáveis.