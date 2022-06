"Uma vez mais a priorizares o teu ego": ex-mulher de Salvio acusa-o de estar com a namorada em vez dos filhos

Eduardo Salvio publicou nas redes sociais algumas imagens com a sua atual namorada, e a ex-mulher do futebolista, Magali Aravena, não consegiu deixar de tecer alguns comentários, que estão a causar polémica entre os fãs.

Magali Aravena acusou-o, através do Twitter, de preferir estar com Sol Rinaldi em vez de ver os filhos. "Uma vez mais a priorizares o teu ego. Uma vez mais [os filhos] ficaram à tua espera... e aí estás tu, a querer obrigar duas crianças a conhecerem alguém que não querem. És uma m****, um lixo, a pior pessoa de sempre". E rematou:"Calei-me em relação a mil coisas que fizeste para cuidar deles, mas basta. Não é não".

A relação contorbada entre os dois já é conhecida. Nós últimos tempos, a imprensa internacional noticiou que o futebolista tentou atroplear Magali.

Una vez más priorizando tu PUTO EGO. Una vez más ellos esperándote … y ahi estas queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien QUE NO QUIEREN. SOS MIERDA , SOS BASURA , SOS LA PEOR PERSONA QUE EXISTE. — magii aravena (@magiiaravena) June 12, 2022

Nâo é, porém, a primeira vez que a mãe dos filhos de Salvio usou o Twitter para atacar o craque: "Sem responsabilidade afetiva. Egoísmo a tal ponto de não se importar com as consequências nos outros. Nem sequer para uma criança de 10 anos. Asco em outro nível", escreveu, em maio.

O jogador do Boca Juniors, sobre a polémica do alegado atropelamento, numa troca de mensagens com Luli Fernández, elemento do painel do programa 'Socios del Espectáculo', emitido pela estação televisiva argentina El Trece, falou sobre o assunto.

No hay responsabilidad afectiva. Egoísmo a tal punto de no importar qué consecuencias generas en el otro. Ni siquiera en un nene de 10 años. ASCO A OTRO NIVEL. — magii aravena (@magiiaravena) May 31, 2022

"Perguntam como é que eu me sinto? Sinto-me mal com aquilo que aconteceu. Eu não procurei o que aconteceu, só queria ir-me embora e não ter contacto. Nem vi se ela caiu ou se se magoou agarrada à maçaneta enquanto eu me ia embora de carro", disse. "Hoje, só quero superar este momento, que se esclareça o que aconteceu, para me concentrar nos meus filhos e no trabalho no Boca Juniors. Que se solucione este problema e que vivamos em paz e cordialmente."

O jogador namora atualmente com Sol Rinaldi, de 25 anos, licenciada em Comunicação pela Universidade Católica da Argentina e adepta do Boca Juniors. Vive em Miami, onde trabalha numa agência de comunicação.