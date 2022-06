Zendaya grávida? "A inventarem coisas sem razão… todas as semanas"

Um vídeo, publicado na rede social tikTok, mostrava uma foto da atriz de "Euphoria" com uma barriga de grávida, mas foi editada com a ajuda do Photoshop.





Os rumores começaram, mas a atriz rapidamente esclareceu a polémica. Um vídeo, publicado na rede social tikTok, mostrava uma foto da atriz de "Euphoria" com uma barriga de grávida, mas foi editada com a ajuda do Photoshop. Na descrição, pode ler-se: "Calma, desde quando Zendaya está grávida?". O utilizador, porém, escreveu que a publicação era apenas uma piada.

“Vêem, é por isso que fico fora do Twitter”, escreveu a atriz nas stories do Instagram. “A inventarem coisas sem razão… todas as semanas”.

Zendaya namora com o ator Tom Holland.