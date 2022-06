Advogado faz fortuna com o apoio da Diocese de Braga

Um advogado de sucesso, com escritório em Braga, tirou o curso através de uma fraude simples: pegava na certidão de uma disciplina, mudava-lhe o nome, tirava uma fotocópia que o notário certificava e ficava com outra disciplina ‘feita’. No fim o homem pediu equivalências noutra faculdade, acabando por concluir assim o curso. O Nascer do Sol descobriu o esquema 30 anos depois...





Luís Manuel Rodrigues Gonçalves Rufo pode até tornar-se um fantasma, já que o seu passado é uma fraude e o futuro uma incógnita.

O homem, nascido em 1955 em Viana do Castelo, exerce advocacia há quase três décadas, mas para obter a licenciatura teve de forjar documentos da Faculdade de Direito de Coimbra. O seu nome tem, porém, grande reputação em Braga, onde já foi advogado da diocese e do próprio arcebispo D. Jorge Ortiga, retirado recentemente, e ex-provedor da Irmandade de Santa Cruz, uma IPSS composta por um lar e uma creche sob a alçada do mesmo episcopado.

Como clientes, Rufo tem também vários empresários – entre os quais Artur Martins Azevedo, fundador em 1976 da Fricon, uma sociedade especializada na produção e comercialização de equipamentos de congelação e refrigeração de Vila do Conde, com uma fortuna avaliada em milhões.

Com subtilezas, Rufo conseguiu que o empresário depositasse mais confiança nele do que na prole, tendo-o tornando testamenteiro da farta herança e deixando os filhos na sua dependência.

‘Fidalgo’ nascido em berço modesto

Com a intenção de dar cor às suas origens, Luís Rufo apresenta-se como fidalgo, complementando a farsa com o uso de um brasão de armas. Nasceu, no entanto, em berço modesto: o seu progenitor era um simples trabalhador da antiga Sacor, e a mãe, como tantas outras mulheres neste país pobre, passava o dia à volta dos tachos e panelas e a mudar os cueiros aos seis filhos que nasceram de afogadilho.

Rufo cresceu aguardando a hora de quebrar o enguiço dos pobres. Começou por fazer um curso de hotelaria e teve o seu primeiro emprego na pousada da Caniçada, no Gerês, onde começou a angariar conhecimentos.

Em 1985, com trinta anos feitos, já mudara de ramo profissional – como este jornal apurou numa investigação exclusiva. Entrara na EDP como simples funcionário mas, num ápice, chegara a chefe de departamento. À espera de encontrar uma vaga na coutada privilegiada dos profissionais de sucesso, é aqui que, com o aval da empresa, pula para a universidade.

Leia o artigo na edição impressa do Nascer do Sol, este sábado nas bancas