Endividamento da economia cresce para 782,5 mil milhões de euros

Banco de Portugal revela que o aumento do endividamento, em abril, foi de 5,1 mil milhões de euros.





O endividamento do setor não financeiro – administrações públicas, empresas e particulares – cresceu 5,1 mil milhões de euros, para os 782,5 mil milhões de euros em abril, anunciou o Banco de Portugal (BdP) esta quarta-feira.

O banco central revela também que o endividamento do setor público (administrações públicas e empresas públicas) aumentou 4,4 mil milhões de euros, para 355 mil milhões de euros. E justifica: “Cresceu o endividamento perante o exterior (2,2 mil milhões de euros), o setor financeiro (1,6 mil milhões de euros) e as próprias administrações públicas (1,1 mil milhões de euros)”.

Este foi um crescimento que foi “parcialmente compensado pela diminuição do endividamento junto dos particulares” em 600 mil euros, avança ainda o banco liderado por Mário Centeno.

Já o endividamento do setor privado (empresas privadas e particulares) aumentou 700 milhões de euros, para 432,6 mil milhões de euros. O BdP diz que o endividamento das empresas privadas cresceu 300 milhões de euros, “sobretudo junto do exterior”. Por sua vez, o endividamento dos particulares subiu 400 milhões de euros, “exclusivamente junto do setor financeiro”.

Os dados mostram também que, no mês em análise, o endividamento das empresas privadas cresceu 4,4% face ao mesmo mês do ano passado, “o que correspondeu a uma desaceleração de 0,6 pontos percentuais (pp) em relação ao mês anterior”.

E o endividamento dos particulares aumentou 3,9% relativamente ao período homólogo, “valor similar ao verificado em março”.