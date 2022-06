Efemérides de 24 de Junho (2022)

1128 Ocorreu há 894 anos a Batalha de São Mamede com a vitória de D. Afonso Henriques, 1º Rei de Portugal, que assegurou assim a sua posição, marcando a data de algum modo a fundação da nacionalidade portuguesa, sobre as tropas da sua mãe, D.ª Teresa.

1875 A França arbitrou a favor de Portugal, há 147 anos, o conflito com o Reino Unido sobre a soberania da baía de Lourenço Marques e os territórios a norte do Ambriz, na foz do Zaire.

1948 O Bloqueio de Berlim teve o seu início há 74 anos, com a União Soviética a tornar impossível a viagem por terra entre o leste e o oeste de Berlim, na Alemanha, levando a uma ponte aérea dos EUA.

1988 Nasceu há 34 anos o primeiro bebé gerado em Portugal pelo método de transferência de gâmetas na trompa, método Gift, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

1992 Hemofílicos portugueses, contaminados com o vírus da sida, por produtos administrados nos hospitais, processaram há 30 anos o Estado (Cavaco Silva e Leonor Beleza, respectivamente PM e ministra da Saúde).

2017 Um líder do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico e o seu assistente foram abatidos pela polícia iraquiana há 5 anos, quando fugiam de Oeste para Leste da cidade de Mossul através do rio Tigre.

2020 O FMI previu há 2 anos uma recessão global mais profunda com contracção de 4,9% (antes previa apenas 3%), observando que 2/3 dos países usaram 11 triliões para apoiar as suas economias.

2021 O Senado da Argentina aprovou e converteu em Lei, há 1 ano, o Projecto de Inclusão Laboral Trans, com uma maioria esmagadora.