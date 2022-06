Casal de norte-americanos desaparece em viagem para os Açores

Filha do casal falou com a mãe pela última vez no dia 13 de junho.





Um casal de norte-americanos foi dado como desaparecido na passada sexta-feira pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América (EUA) depois de não terem regressado a casa na sequência de uma viagem de barco que tinha como destino o arquipélago dos Açores.

De acordo com o Washington Post, Yanni Nikopoulos e Dale Jones, ambos de 65 anos, foram dados como desaparecidos depois de a filha revelar que não tinha notícias da mãe desde dia 13 de junho. Nesse dia, o casal estaria a cerca de 460 milhas (740 quilómetros) de Virginia Beach, tendo Dale dito à filha que o mau tempo tinha danificado as velas do barco e que teriam de regressar mais cedo do que o previsto.

Em declarações àquela publicação, Connie Terrell, sub-chefe da Guarda Costeira, referiu que não “há razões para acreditar que o casal está em perigo”, mas que está a decorrer uma investigação para “determinar onde poderão estar agora”.

As operações de busca ainda não foram iniciadas mas já foram contactadas as autoridades de vários países, Portugal incluído, “para averiguar se o casal apareceu noutra jurisdição”.

De acordo com com o responsável, ainda não foi possível iniciar uma operação de busca, uma vez que a área potencial de buscas ainda é muito "vasta".

“Não temos a certeza se foram capazes de fazer reparações [ao barco] no mar e continuar para os Açores ou se deram meia-volta e foram mais para norte”, disse ainda Terrell.

Num comunicado publicado esta terça-feira, a Guarda Costeira norte-americana adianta que o casal saiu de Hampton, em Virginia, a 8 de junho e que estava a tentar localizar o seu paradeiro através dos seus telemóveis e do rádio.