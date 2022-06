Medalha de prata para Jorge Fonseca no Grand Slam da Mongólia

O judoca português, número um do ranking mundial, perdeu na final contra o campeão europeu de juniores, o russo Matvey Kanikovskiy.





Jorge Fonseca, bicampeão mundial em judo, conquistou, este domingo, a medalha da prata na categoria de -100 kg no Grand Slam de Ulan Bator, na Mongólia. Note-se que esta competição marca o começo do apuramento olímpico para Paris 2024.

No confronto final, o número um do ranking mundial enfrentou o campeão europeu de juniores, o russo Matvey Kanikovskiy, que competiu sob a bandeira da federação internacional, perdendo por ‘waza-ari’ nos primeiros minutos do duelo.

O judoca português voltou assim às competições internacionais depois de ter sido afastado de forma inesperada logo no primeiro combate dos Europeus de Sófia, em 01 de maio.