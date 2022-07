Efemérides de 4 de Julho (2022)

2012 - Descoberta anunciada há 10 anos pelo Centro Europeu de Física de uma nova partícula no Modelo Padrão Atômico, conhecida como Bóson de Higgs, ou mais popularmente por "Partícula de Deus", que teria surgido logo depois do Big Bang.





1187 Na Batalha de Hattin, os muçulmanos, liderados por Saladino, derrotaram há 834 anos os cruzados, comandados por Guy de Lusignan, reconquistando Jerusalém – depois de o mesmo Saladino, sultão do Egipto, ter capturado Damasco em 1174 e Alepo em 1183, aproveitando as divisões dos cristãos após as 2 primeiras cruzadas (em 1095 e 1104).

1336 Morreu há 686 anos Isabel de Aragão (1271), viúva de D. Dinis (1262-1325), Rainha Santa, canonizada em 1625 – a tal do «São rosas meu senhor».

1776 Declaração da Independência dos EUA (redigida por T. Jefferson), por 13 Colónias britânicas, que deu origem ao seu Dia Nacional.

1865 Foi publicado há 157 anos o livro Alice no País das Maravilhas, a mais conhecida história infantil de Lewis Carroll (pseudónimo de Charles Lutwidge Dodgson, 1832-98), e um dos maiores clássicos da Literatura.

1937 Teve lugar há 85 anos um atentado à bomba falhado contra o ditador português Oliveira Salazar, ainda muito nos alvores do seu Regime (pessoalmente iniciado em 1932, com base na Revolução militar de 28 de Maio de 1926), uma iniciativa dos então poderosos anarco-sindicalistas, tendo-se chegado a falar no nome de Emídio Santana (1906-88).

1948 O Marechal Tito (1892-1980), presidente da Federação Jugoslava, rompeu há 74 anos com a URSS, assumindo a liderança dos "não alinhados", no Bloco de Leste – numa atitude tolerada por Moscovo, mas exaltada por muitos anti-soviéticos.

1953 Imre Nagy (1896-1958) sucedeu há 69 anos a Matyas Rakosi na liderança do Governo da Hungria, iniciando o período de "novo rumo", contrário a Moscovo, acabando afastado pelas tropas do Pacto de Varsóvia em 56, e executado 2 anos depois.

2016 Foi lançado há 6 anos o avião militar KC-390, um novo aparelho construído no Brasil pela Embaer e equipado com tecnologia portuguesa, que também em Portugal se prepara para substituir os velhos C-130.

2017 Passou a poder-se comprar uma bola de Berlim na praia, há 5 anos, através da nova aplicação “A Bolinhas”.

2021 O Papa Francisco fez há 1 ano em Roma uma cirurgia para remover parte de seu cólon.