Efemérides de 5 de Julho (2022)

1996 - Nasceu há 26 anos a ovelha Dolly (morta em Fevereiro de 2003, muito antes dos 20 anos de vida de uma ovelha normal), primeiro mamífero clonado, produzida por uma equipa do Instituto Roslin de Edimburgo, embora o nascimento só fosse anunciado em Fevereiro do ano seguinte.





1687 Publicou-se há 335 anos a primeira edição integral dos Princípios Matemáticos da Filosofia Natural (ou Principia), livro em que o cientista britânico Isaac Newton (1642-1727) expôs as suas ideias.

1830 Iniciou-se há 192 anos a invasão do Norte de África pelas forças francesas, que tomaram Marrocos, Tunísia e Argélia, consolidando o poder nos 17 anos seguintes – dentro do movimento neo-colonialista do Séc. XIX.

1932 Tomou posse há 90 anos o primeiro Governo presidido por Oliveira Salazar (1889-1970), antes ministro das Finanças da Ditadura Militar, o qual já detinha o poder real, mas passava então a Presidente do Conselho, ou seja, primeiro-ministro (até cair do Poder em 68 com um AVC).

1946 Com o nome de um atol francês do pacífico (pretendia-se assim insinuar que a mulher com ele vestida constituía uma verdadeira bomba), e a autoria disputada entre designers franceses, o bikini, desenhado por Louis Reard, teve o seu primeiro desfile há 75 anos na piscina Molitor de Paris.

1948 Foi lançado há 74 anos, pelo 1º Governo Trabalhista do pós-Guerra, o modelo inicial do Serviço Nacional de Saúde, no Reino Unido.

1954 A estação pública britânica de televisão, BBC (fundada em 1922), transmitiu há 68 anos o seu primeiro noticiário, que serviu como farol para as futuras estações congéneres europeias, que nunca seguiram contudo a sua mítica independência política.

1979 Assinatura há 43 anos do acordo entre o PPD-PSD de Francisco Sá Carneiro, o CDS de Diogo Freitas do Amaral e Adelino Amaro da Costa, e o PPM de Gonçalo Ribeiro Telles, para a constituição da AD (Aliança Democrática), que levaria estes partidos ao Poder.

1988 A Igreja Anglicana passou a admitir há 34 anos o exercício do sacerdócio pelas mulheres, criando uma tal comoção entre uma quantidade assinalável dos seus seguidores, que se afirma ter atrasado muito tempo a mesma iniciativa entre os católicos.

1996 Nasceu há 26 anos a ovelha Dolly (morta em Fevereiro de 2003, muito antes dos 20 anos de vida de uma ovelha normal), primeiro mamífero clonado, produzida por uma equipa do Instituto Roslin de Edimburgo, embora o nascimento só fosse anunciado em Fevereiro do ano seguinte.

2006 A Lei da Paridade de géneros foi aprovada há 16 anos na Assembleia da República entre grande polémica, com alterações propostas pelo PS, após o veto presidencial.

2017 Foi feita há 5 anos a primeira chamada telefónica entre as ilhas Selvagem Grande e Selvagem Pequena, nas Selvagens, arquipélago da Madeira, seis séculos depois de descobertas.

2021 A descoberta de uma das peças de arte mais antigas do mundo, um osso de veado de 51.000 anos esculpido por neandertais, foi anunciada há 1 ano nas montanhas Harz, na Alemanha.