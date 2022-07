Viatura cai de encosta em Cascais

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) informou esta quarta-feira que uma viatura caiu ontem acidentalmente de uma encosta na praia da Bafureira, em Cascais.

Em comunicado, a autoridade escreve que a viatura “alegadamente se encontrava destravada e sem passageiros no seu interior”.

O alerta a “informar para a queda de uma viatura na praia da Bafureira” terá sido recebido pelas 17h47 e “foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e dos Bombeiros Voluntários da Parede”.

No local, “constatou-se que não se encontravam ocupantes no interior da viatura, tendo os elementos da Polícia Marítima identificado e notificado o proprietário da mesma de que deverá apresentar um plano de remoção da viatura do local”. O acidente não registou danos pessoais.

O Comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência, tendo os bombeiros voluntários de Parede colocado “fitas na viatura” de “forma a mantê-la segura” por se encontrar numa zona de influência de maré.