País sob avisos amarelo e laranja devido ao calor

Lisboa e Leiria estão esta quinta-feira sob aviso laranja desde as 9h00 e até às 17h00 de sábado, estando os restantes 16 sob aviso amarelo até às 00h00 de sábado.

Já amanã, sexta-feira, o aviso laranja estender-se-à aos distritos de Coimbra, Santarém, Setúbal, Évora e Beja e no sábado também a Portalegre, Castelo Branco, Bragança, Vila Real, Braga e Porto.

Segundo o IPMA, o aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O país enfrenta uma situação de tempo quente persistente, que deverá dar origem a uma onda de calor em certas áreas do país.

Nas regiões costeiras as temperaturas podem chegar a atingir os 35 graus e, no interior, em especial na região Sul, e nos vales do Tejo e Douro, as temperaturas deverão atingir valores superiores a 40 graus a partir de sexta-feira, podendo alcançar localmente os 42 graus.

As mínimas podem ultrapassar os 20ºC em grande parte do território, dando origem a noites tropicais.