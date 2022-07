Luís Santos e Pedro Vargas David, do grupo ALPAC, são os novos donos do Nascer do SOL

Comunicado da ALPAC sobre a compra dos jornais Nascer do SOL e i.





Pedro Vargas David e Luís Santos, da ALPAC Capital, assinaram com Mário Ramires, atual proprietário, a compra dos jornais Nascer do SOL e i como contribuição para um Portugal mais livre, mais ambicioso e mais plural.

Porque:

No Portugal democrático, os media sempre tiveram um papel determinante e estruturante na construção da sociedade e da democracia. Exemplos como os de Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco Pinto Balsemão, Paulo Portas e Miguel Esteves Cardoso, foram contributos inspiradores para termos um País desenvolvido, democrático e livre.

O Nascer do SOL e o i são projetos de muita coragem e resilientes, que se afirmaram e consolidaram nos últimos anos como jornais independentes, disruptivos e contra os discursos politicamente corretos.

Também nós não nos resignamos com um País em que os media são um setor de subinvestimento e de resultados operacionais negativos. Não tem de ser assim.

Não somos jornalistas e, tal como nos nossos outros investimentos, vamos confiar numa equipa de gestão que continuará a ser liderada pelo diretor do Nascer do SOL, Mário Ramires. Sempre conscientes de que só podem existir investimentos nos media com total respeito pela independência editorial.

Os portugueses já mostraram inúmeras vezes que são capazes de alcançar grandes feitos e de se superarem muito além da sua, da nossa, dimensão e lugar físico no mundo. Acreditamos que o reforço da imprensa livre é um pequeno contributo que damos para que os portugueses não desistam do seu País e reencontremos o nosso lugar na História.