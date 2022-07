Inflação e salários

Quando vejo líderes políticos, designadamente do PCP e do BE, sugerirem que os salários devem sempre subir em função da inflação, fico abismado.

Porque ainda me lembro dos tempos em que os salários médios de 10.000$00 serviam para comprar muito mais do que os de 250.000$00, mais tarde, aumentados pela inflação, e criando inflação maior. Ou de quando as pessoas conseguiam pensões relativamente altas, que eram depois ‘comidas’ pela inflação. No pior período das suas vidas, e em que de mais dinheiro precisavam para medicamentos e tratamentos.

Portanto a inflação sim, assusta-me. Compreendo bem o eleitorado alemão. E nesta altura, os aumentos devem ser bem ponderados. Esqueçamos, para o bem de quem ganha pior, as ideias populistas do PCP e do BE, só aparentemente boas.

Aliás, independentemente de inúmeras lutas sindicais que está por provar que sejam a favor da maioria dos trabalhadores (lá está: a melhor maneira dos trabalhadores explorarem os próprios trabalhadores é através do sindicalismo), cada vez que há discursos sobre a actual situação parlamentar, nunca vejo Jerónimo de Sousa ou Catarina Martins dizerem quem foram os principais responsáveis pelas eleições antecipadas. E da guerra europeia, se só nos ficar a inflação, nem iremos mal. O pior é de quem morre e vê as suas casas destruídas. Segundo o PCP, pelos Ocidentais, que teimam em não deixar Putin fazer o que quer.