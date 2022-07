Fartos de ameaças russas

Todo o Mundo anseia pela libertação dos territórios ucranianos dos nazis (nem valerá a pena chamar-lhes ‘neo’, porque eles são apenas isso mesmo: ‘nazis’) chechenos e de Putin que os ocuparam. E não adianta Lavrov mostrar-se uma virgem ofendida, por colegas seus do G20 não quererem ser fotografados com ele; o contrário é que seria para admirar. Nunca é bom privar com assassinos. Os que executam e os que são fantoches dos ordenantes.





Cada vez estamos mais fartos das ameaças russas sobre a 3ª Guerra Mundial. Já se sabe que são feitas por terceiros, mas seria incompreensível que Putin não tivesse conhecimento antecipado delas. Teria assim tão pouco controlo da situação?

Aqui pelo Ocidente, estamos todos desejosos da 3ª Guerra. Daria para mostrar bem os apoios internacionais de Putin e da sua cruzada. Portanto, acabem com as ameaças e vão logo direitos ao assunto. Ou então que haja algum ou alguns dirigentes ocidentais mais corajosos para o fazerem. Não adianta nada deixar estas irresponsáveis com armas nucleares na mão.

De resto, o que iriam eles fazer se vencessem, sem populaç-ão que ocupasse as terras conquistadas? Já se viu, testemunhado por independentes, que a estratégia militar russa nesta guerra (ou ‘missão militar’, chame-se-lhe o que se quiser) passa pelo terrorismo de começar por atacar civis (nas suas casas, em sanatórios ou escolas), para depois as tropas chegarem aos locais e acharem que têm menos hipóteses de serem outra vez corridas, como tem acontecido, e todos esperamos que continuem a sê-lo.