Incêndio em Palmela: População de Aires está a ser retirada. Há um ferido grave com queimaduras

O incêndio em Palmela já obrigou evacuação do Centro Social de Palmela, habitações e lares, assim como à retirada da população da localidade de Palmela. Cinco pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave. Mais de 350 bombeiros estão a combater as chamas, que deflagrou junto à encosta do Castelo de Palmela, em Setúbal, esta quarta-feira.

Quatro são feridos ligeiros e foram assistidos no local. Já o quinto ficou gravemente ferido com queimaduras, tendo sido transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal, indicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à agência Lusa.

Segundo o vice-presidente da câmara, Luís Miguel Calha (CDU), dois dos feridos são bombeiros por inalação de fumos.

A situação em Palmela é "de facto, muito preocupante", notou Luís Miguel Calha. "O incêndio propagou-se desde as imediações do castelo de Palmela até à vila. Evoluiu no sentido da Quinta do Anjo", indicou no ponto de situação que fez aos jornalistas.

"Creio que o momento difícil já terá passado. Temos dois meios aéreos e a caminho mais dois aéreos pesados", afirmou o responsável da autarquia.

Ainda há uma habitação danificada em Vale de Barris, numa das encostas do castelo de Palmela, reportou a mesma fonte do CDOS, que não conseguiu adiantar se outras habitações foram atingidas ou se há mais casas em risco.

No entanto, "a cabeça do incêndio está dominada, mas há dois flancos ativos que não estão dominados: um em direção a Aides e outro em direção à Quinta do Anjo", declarou a fonte.

Luís Miguel Calha esclareceu que dezenas de utentes do Centro Social foram encaminhados para a Biblioteca Municipal, tendo os seus familiares sido contactados sobre esta mudança.

Dois lares de idosos e o Parque de Campismo da EDP - do qual retiraram 36 adultos e 19 crianças - também foram evacuados, indicou uma fonte oficial da GNR, citada pelo Jornal de Notícias.

Pelas 16h, a estrada da Baixa de Palmela, que liga esta vila à cidade de Setúbal, foi cortada nos dois sentidos.

Luís Miguel Calha afirma que o incêndio poderá ter começado na denominada estrada da Cobra, uma estrada de terra batida.

Nas palavras do autarca, a Câmara Municipal de Palmela está a fornecer todos os meios que dispõe para apoiar os bombeiros e garantir o apoio logistico necessário.

Várias empresas da região já se voluntariaram a ajudar no combate com meios próprios, indica ainda o autarca.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 17h12, estavam 345 operacionais no terreno, apoiados por 90 veículos e quatro meios aéreos. O alerta para o incêndio foi recebido às 12h04.

