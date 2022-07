Guardas-florestais fazem greve esta sexta-feira

Concentração está marcada para as 12h00, em frente ao Ministério da Administração Interna (MAI), no Terreiro do Paço, em Lisboa.





Está marcada uma greve para esta sexta-feira dos guardas-florestais do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) com o objetivo de exigir ao Governo o arranque das medidas reivindicadas pelo setor.

Em causa está a falta de uma reunião que ficou prometida no último encontro entre a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) e o MAI, que ocorreu a 20 de maio, para ouvir reinvindicações dos trabalhadores.

Entre as quais está a aprovação da tabela remuneratória específica para a carreira, a atribuição dos suplementos remuneratórios de função e de escala de serviço, a definição da autonomia funcional do corpo de guardas-florestais do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA/GNR) e a melhoria das condições de trabalho.