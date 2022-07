Homem de 45 anos detido pela GNR por suspeita de provocar incêndio em Palmela

Um homem de 45 anos foi detido, esta quinta-feira, pela GNR por "lançar brasas para um terreno" em Pinhal Novo, no concelho de Palmela.

A detenção foi confirmada pelo Comando Territorial de Setúbal, num comunicado divulgado esta quinta-feira, onde é revelado que as autoridades foram encaminhadas para o local do incêndio devido um alerta de um popular que encontrou “um indivíduo a lançar brasas para um terreno”.

"Os militares da guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo apurado que o suspeito já se encontrava retido por populares. No decorrer da ação, e após diligências policiais, foi possível confirmar a veracidade dos factos, motivo pelo qual o suspeito foi detido", anuncia o comunicado.

O detido foi constituído arguido e notificado para comparecer no dia 15 de julho, no Tribunal Judicial de Setúbal, para conhecer as medidas de coação tidas por adequadas.