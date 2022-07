Montenegro acusa Governo “ganhar dinheiro com inflação”

O presidente do PSD não poupou críticas à atuação do Governo, considerando que se tratava de um “comportamento quase imoral” por estar a “ganhar dinheiro com a inflação”, reiterando a importância de implementar um programa de emergência social. Para Luís Montenegro que, discursava no encerramento do congresso do PSD/Açores, que decorreu em Ponta Delgada, o líder social-democrata disse que o Governo está a ser “insensível” durante o atual período de inflação, porque o “aumento dos preços incorpora também o aumento da receita fiscal”.

E foi mais longe: “Muitos impostos incidem percentualmente sobre o valor dos produtos. O Governo está a arrecadar mais impostos do que aqueles que tinha estimado. O Governo está a ganhar dinheiro com a inflação”.

O principal líder da oposição disse ainda que o atual executivo de António Costa já “denota cansaço, esgotamento e confusão dentro de si”, referindo que é “de uma grande insensibilidade não formar, executar e levar às vidas das pessoas um programa de emergência social, que ajude já os mais vulneráveis”.

Reforma florestal “falhou”

Montenegro também apontou o dedo à reforma florestal, considerando que o processo “falhou” e aproveitou para criticar António Costa por não ter dado seguimento à compra de dois aviões de combate aos incêndios em 2016 iniciado pelo governo PSD/CDS-PP. “Não é retirar aproveitamento político dos incêndios. É cuidar do que é público, do que é de todos. É preciso dizer que reforma florestal que o governo tanto anunciou não está a funcionar no terreno. É preciso dizer isso”.

Na semana em que o Governo anunciou a aquisição de meios para o combate aos incêndios, Luís Montenegro afirmou que o primeiro-ministro não deu seguimento à compra de dois aviões em 2016, um processo iniciado pelo anterior governo liderado por Passos Coelho. “António Costa em 2016 recebeu do governo anterior um projeto para comprar dois aviões, financiado pelo [programa] Portugal 2020. Eram 50 milhões de euros de euros, mas entendeu que era mais rentável alugar do que comprar”, criticou.

E deixou uma garantia: “Não é depois da casa roubada que se vão pôr as trancas na porta”, acusando o Governo de ser “responsável pela vulnerabilidade da floresta” e pela “falta de meios” no terreno. “Temos de ter a capacidade de tomar essas decisões antes de as coisas acontecerem e António Costa e o PS mais uma vez falharam”, referindo que “governar é antecipar e evitar problemas” e não fazer “anúncios todos os dias”.