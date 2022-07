Idoso sofre acidente e acaba detido pela PSP por conduzir sob o efeito de álcool

Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial desta cidade.





A PSP deteve, no passado dia 16 de julho, dois homens por condução sob efeito do álcool.

Em comunicado, o Comando Distrital de Viseu da PSP informa que uma das detenções ocorreu pelas 21h10, na Rua do Arrabalde. O detido, um homem de 33 anos, conduzia um veículo automóvel com uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 2,30 g/l.

Um pouco mais tarde, pelas 21h19, na Av. ª Cidade de Salamanca, foi detido um outro homem, de 70 anos, que foi interveniente num acidente de viação, do qual resultou apenas danos materiais, e acusou uma TAS de 1,95 g/l.

No mesmo dia, foi detido um homem, de 25 anos, por condução de um ciclomotor sem habilitação legal para o efeito.

Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial desta cidade.