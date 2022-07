19 de julho 2022 às 13:09

Scorpions fecham digressão europeia em Lisboa | Fotogaleria

Os Scorpions terminaram a digressão europeia, esta segunda-feira, em Lisboa. Apesar de ter sido focado no álbum novo, os maiores êxitos da banda alemã também fizeram parte do alinhamento, destaque para a nova versão de "Wind of Change" dedicada à Ucrânia.