Brasil detém 15 pessoas em operação contra o tráfico com apoio de Portugal

A Polícia Federal brasileira (PF) deteve, esta terça-feira, com o apoio de Portugal, pelo menos 15 pessoas no âmbito de uma operação contra o tráfico de droga, que tinha como alvo um grupo que subornava funcionários de aeroportos para enviar cocaína à Europa.

A megaoperação envolveu cerca de uma centena de agentes que já cumpriram 15 dos 23 mandados de prisão emitidos.

As detenções ocorreram nos municípios de São Paulo, Sorocaba, Guarulhos e Praia Grande, expedidos pela 5ª. Vara Federal de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo nota da Polícia Federal brasileira, citada pela agência Lusa, também foi “cumprido um mandado em Portugal, determinado pelo poder judiciário, em virtude de difusão vermelha transmitida pela Interpol, após representação da Polícia Federal".

Vários bens foram apreendidos, imóveis confiscados e contas bancárias bloqueadas, no valor de 53 milhões de reais (cerca de 9,6 milhões de euros).

A investigação estava a decorrer desde o ano passado, tendo sido já apreendidos 887,5 quilos de cocaína em nove operações diferentes, três em Guarulhos, outras três em Amesterdão, duas em Lisboa e uma em Frankfurt.

"A organização criminosa agiu cooptando funcionários e prestadores de serviços aeroportuários para introduzir a droga no interior da aeronave", que realizava voos comerciais com partida do Aeroporto Internacional de Cumbica, no município de Guarulhos, e que opera para São Paulo, segundo as autoridades brasileiras.

Os detidos foram transferidos para a sede da polícia em São Paulo e estão acusados de tráfico de drogas e associação criminosa, com penas que variam entre 10 e 25 anos de prisão.