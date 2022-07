Milhazes critica artistas que vão à Festa do Avante!

“Eles são livres de participarem no que quiserem, mas que pensem bem porque estão a participar numa festa que não é só musical, é uma festa política de um partido que apoia regimes hediondos e que, neste momento, está a apoiar uma guerra", disse.





O jornalista e comentador José Milhazes criticou, esta terça-feira à noite, os artistas que fazem parte do cartaz da Festa do Avante!, chamando a atenção para a posição do PCP em relação à invasão russa da Ucrânia.

"Como é sabido, o PCP recusa-se a condenar a carnificina que está a ter lugar”, disse, acrescentando que o partido "fala abstratamente na paz para evitar a política criminosa de Putin e dos próprios camaradas do Partido Comunista da Rússia, que apoia Putin”.

“Fiquei estupefacto ao ver no cartaz cantores ou artistas como Carminho ou o Paulo Bragança”, afirmou Milhazes.

"Se acontecer como todos os outros anos acontece, até lá vai estar uma representação do Partido Comunista da Federação da Rússia", acrescentou.

Mas Milhazes não ficou por aqui, tendo evocado a presença de uma artista que lhe causou ainda maior surpresa.

“Outra grande estranheza é que venha uma cantora brasileira, uma chamada Bia Ferreira, que segundo o cartaz é uma das mais destacadas vozes brasileiras de afirmação da comunidade LGBT, que vem a uma festa de um partido que apoia regimes que perseguem, prendem e matam todas estas minorias sexuais. Isto a mim claro que cria confusão", sublinhou.

"Claro, eles são livres de participarem no que quiserem, mas que pensem bem porque estão a participar numa festa que não é só musical, é uma festa política de um partido que apoia regimes hediondos e que, neste momento, está a apoiar uma guerra", alertou o comentador.