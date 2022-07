Filha de Bruce Willis e Demi Moore partilha fotografia onde surge nua

Scout LaRue Willis fez 31 anos e decidiu assinalar a data com a publicação de uma fotografia especial.

No Instagram, a filha do casal de atores publicou uma imagem onde aparece de costas, sem roupa, dentro de uma espécie de piscina ou jacuzzi no meio da natureza.

"Este vai ser o melhor ano da minha vida”, escreveu na legenda da imagem, que conquistou vários elogios dos seus seguidores.

Além de Scout LaRue Willis, Demi Moore e Bruce Willis são pais de Tallulah, de 28 anos e de Rumer, de 33. O ator é também pai de Evelyn, de oito anos, e de Mabel, de dez, do atual casamento com Emma Heming.