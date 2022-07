PGR confirma inquérito às audiências televisivas

As diferenças nas audiências e a forma como as mesmas são divulgadas têm recorrentemente suscitado dúvidas nas estações televisivas – sobretudo nas que se sentem prejudicadas. TVI já tinha pedido auditoria.





O Ministério Público está a investigar os dados sobre as audiências televisivas, conforme confirmou a Procuradoria-Geral da República ao Nascer do SOL. «Confirma-se a existência de um inquérito a correr termos no DIAP de Lisboa. O mesmo encontra-se em investigação e está sujeito a segredo de justiça», avançou a PGR.

O Nascer do SOL sabe que o Ministério Público já solicitou às três operadoras (Altice, NOS_e Vodafone) dados sobre as audiências registadas no cabo, que, como aliás foi noticiado pelo nosso jornal no ano passado, não são coincidentes com os divulgados pela GfK nem batem certo com o impacto dos programas nas redes sociais. Sendo certo que os lares com tv por cabo já totalizam 90% dos lares portugueses (cerca de 4,5 milhões), enquanto o mercado continua a reger-se por uma amostra representativa que inclui um total de 1100 audímetros.

As diferenças nas audiências e a forma como as mesmas são divulgadas têm recorrentemente suscitado dúvidas nas estações televisivas – sobretudo nas que se sentem prejudicadas –, sendo que a TVI chegou a reclamar, no ano passado, uma auditoria à Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM).