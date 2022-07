Fogos – Florestas – combates – E outros países?

por Pedro d'Anunciação

Luís Montenegro, numa visita aos Açores em que avalizou o Governo regional do PSD com o apoio parlamentar do deputado do Chega, criticou intensamente o Governo pelos fogos e floresta nacional. Seria contrariado no próprio dia, pelos comentadores televisivos do PSD, nomeadamente Marques Mendes da SIC, e Poiares Maduro da RTP 1. Entretanto, esteve mais recentemente na Madeira, a fazer-nos esquecer das suas asneirentas oposicionices, como a do afastamento de Paulo Mota Pinto.

Enfim: sou dos que acredita que não será ainda por Montenegro quer o PSD lá chegará. A não ser com uma sorte inesperada, como a que teve na altura Barroso.

E realmente há uma coisa que nos leva a pensar melhor, quando ouvimos pôr culpas ao Governo, nisto dos fogos. E o que se está a passar noutros países, com florestas diferentes e governos de distintos carizes?