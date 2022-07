Efemérides de 29 de Julho (2022)

1999 Inaugurou-se há 23 anos a travessia ferroviária na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, com a Fertagus a fazer a ligação desde Setúbal.





1803 Foi criada há 219 anos a Academia Real da Marinha e Comércio, no Porto, génese do ensino superior naquele cidade.

1836 Inauguração há 186 anos do Arco do Triunfo, em Paris, para celebrar as vitórias napoleónicas.

1854 Foi instituído há 168 anos o sistema de padrão ouro, em Portugal.

1861 Portugal declarou-se há 161 anos neutral em relação à Guerra Civil Americana (1861-65) – nos finais do reinado de D. Pedro V.

1886 O Governo português decretou há 136 anos, no reinado de D. Luís, a reorganização do ensino nos Liceus, definindo programas pedagógicos e melhorando o estatuto dos professores.

1948 O general Norton de Matos candidatou-se à Presidência da República Portuguesa, pela Oposição Democrática, há 74 anos.

1981 Carlos e Diana de Gales casaram há 41 anos na catedral de S. Paulo, Londres.

1986 Foi criada há 36 anos a ANJE -- Associação Nacional de Jovens Empresários, na sequência da Ala dos Jovens Empresários fundada em 1979.

2005 Foi aprovada há 17 anos a proposta para aumento da idade de reforma de 60 para 65 anos.

2011 O Governo de Passos Coelho aprovou há 11 anos uma deliberação que fixou tectos globais para a despesa pública e uma proposta de orçamento retificativo para 2011.

2021 Após a retirada de Simone Biles, a companheira de equipa Sunisa Lee conquistou há 1 ano o ouro da ginástica artística individual feminina em Tóquio.